Минск обновляется после зимы

5 Апреля 2018 15:17

К наведению порядка подключились и городские службы, и сами жители. Во дворах высаживают цветы, устанавливают скамейки, убирают площадки для детей. Специалисты Зеленстроя ведут подготовку к посадке клумб и разрабатывают места под новые цветники.

Как город наводит свой весенний марафет - материал Натальи Кузьмицкой. Чтобы избавить деревья от солевых реагентов и буквально дать возможность им дышать и быстро зеленеть, с помощью сильной волны омывают всю крону, корневую систему и стволы деревьев.

Андрей Паныш в роли спасателя растений уже несколько дней. Как только потеплело, эта бригада Зеленстроя оперативно реанимирует деревья. После зимы большинство почек сожжено противогололедными смесями.

После водных деревья ожидают оздоровительные процедуры - подкормка корней и обработка стимуляторами роста. В конце апреля начнется высадка новых зеленых насаждений. Определены места и для цветочных композиций. Обновленные цветные панно украсят Логойский тракт на въезде в столицу.

Погода сейчас способствует и ремонту дорожного покрытия. Специалисты Советского района сейчас работают на главной магистрали.

Присоединяются к благоустройству горожане. В своих дворах помогают коммунальщикам обрезать кусты, убирать мусор, разбивать клумбы, устанавливать скамейки и цветочные горшки.

Генеральная уборка в столице продолжится до конца апреля. В эти выходные минчан приглашают на традиционные субботники. Добровольцев прежде всего ждут в столичных парках, скверах и зонах отдыха у водохранилищ.