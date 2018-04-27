Минск строит новый детский сад с велопарковкой

27 Апреля 2018 15:14

Дошкольное учреждение откроется в июне в микрорайоне Лебяжий. Завершаются отделочные работы - скоро начнется окраска фасада. Для детей закупят эксклюзивные велосипеды.

Всего в нашей столице более 450 детских садов. Многие отличаются необычной архитектурой, интерьером и специальными классами для занятий.