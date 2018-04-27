Общество
27 Апреля 2018 15:14
Минск строит новый детский сад с велопарковкой
Дошкольное учреждение откроется в июне в микрорайоне Лебяжий. Завершаются отделочные работы - скоро начнется окраска фасада. Для детей закупят эксклюзивные велосипеды.
Всего в нашей столице более 450 детских садов. Многие отличаются необычной архитектурой, интерьером и специальными классами для занятий.
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