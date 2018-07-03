Минск стал центром народных гуляний

По традиции День Независимости становится и поводом для праздничного променада. Народные гуляния развернулись по всей стране. Наиболее масштабно празднует Минск. Как в центре, так и в спальных районах построены концертные площадки, организованы развлекательные программы.

Из сердца народных гуляний наш корреспондент Нина Можейко. Праздничный выход - это обязательный пункт дневной или вечерней программы для тех, кто остался в городе, но не в четырех стенах. Да и остаться дома в такой день невозможно. Организаторы мероприятий просто не оставили шансов на покой.

Не помеха даже дождь. Люди вышли на улицы с утра. Сразу после торжественной кульминации - парада. Очевидцы красочного зрелища разбрелись по локациям стратегической магистрали Минска - проспекту Победителей. Начали с парка Победы. В дождевиках и под зонтиками, зато с хорошим настроением. Тон задавали артисты.

На лужайке неподалеку спортивные энтузиасты не теряли времени. Метали дротики, забивали голы. А кто-то оттачивал мастерство выступлений на публике. Минская карта развлечений предусмотрела любые запросы. Хочешь - ешь, а хочешь - пой, подпевай и пританцовывай.

Средневековый хоровод оживил дождливый оупэн-эйр. В Верхнем городе танцевали под дуды, жалейки и гусли. Забытые белорусские инструменты, которые обрели новую жизнь, прозвучали с размахом и подачей на последний ряд. Кстати, купол зонтика даже поспособствовал сближению в уличном партере. Зрители стали ближе другу к другу.

Людские потоки стремились сегодня и на новую пешеходку. На пересечении Революционной и Комсомольской. Мощеные гранитные дорожки, стилизованные фонари. Исторический центр Минска получил свое логическое продолжение. Появился и свой Биг-Бэн - старинные часы.

Гулянья по всей стране объединили темой малой родины. Поэтому белорусского, исполненного белорусами, было много. И это прямое попадание. Ведь именно за колоритом в Минск приезжают иностранцы.

Самой массовой стала площадка перед Дворцом спорта. Более 13 тысяч квадратных метров отвели под столичную торговлю. Тот случай, когда спрос и предложение сбалансированы. Несмотря на огромное количество людей, неудобных очередей нет. Толпятся только перед сценой.

День Независимости ежегодно собирает около миллиона человек на улицах города. Предел ли эта цифра в этом году, узнаем завтра. А праздничная программа на этом не заканчивается. Впереди вечерняя. Концерт у стелы "Минск - город-герой" и салют.