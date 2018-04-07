Минск стал первым городом - кандидатом на проведение шахматной олимпиады - 2022

7 Апреля 2018 21:37

И в продолжении об игре, которая в себе сочетает элементы спорта, науки и искусства. Минск - официальный кандидат на проведение 45-й Всемирной шахматной олимпиады - 2022. Белорусскую заявку стать страной - хозяйкой самого крупного турнира в мире шахмат сегодня в городской ратуше Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук вручил вице-президенту ФИДЕ. Соревнования планетарного масштаба проходят раз в два года и собирают около трех тысяч участников более чем из 150 стран. Станислав Липский продолжит.

Вот так ярко и грандиозно под патронажем Ильхама Алиева прошла церемония открытия 42-й Всемирной шахматной олимпиады, которая проходила в Баку. А первый подобный старт состоялся в далеком 1927 году. За девяностолетнюю историю эти соревнования стали самыми престижными в мире шахмат.

Сегодня и Минск сделал первый шаг, чтобы провести подобный турнир в столице в 2022 году: Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук передал официальную заявку Беларуси стать страной - хозяйкой 45-й шахматной олимпиады вице-президенту ФИДЕ Георгиосу Макропулосу.

Георгиос Макропулос, вице-глава Международной федерации шахмат: "Я впервые в Минске и очень впечатлен городом. Ваша столица чистая, современная, у Вас много гостиниц экстра-класса - очень вежливые и внимательные люди. Я общался с Максимом Рыженковым, он подчеркнул, что заявку поддерживают не только городские власти, но и правительство, включая Александра Лукашенко. Нам приятно такое высокое внимание, уверен, если олимпиада пройдет в Беларуси, организована она будет на высочайшем уровне".

География и масштаб шахматных олимпиад поистине впечатляет: в турнире принимает участие более 150 стран, это около 3000 спортсменов и официальных лиц. Состязания параллельно проходят и у мужчин, и у женщин на протяжении двух недель. В случае победы белорусской заявки церемония открытия олимпиады пройдет на главной площадке "Минск-Арены", а шахматные баталии - на конькобежном овале спорткомплекса.

Проведение турнира в Минске увеличит приток туристов в Беларусь, а также иностранных инвестиций, так как спонсорами именно шахматных олимпиад выступают так называемые элитные всемирно известные бренды, но что самое приятное - всеми коммерческими правами будет владеть страна-организатор. В эти дни в Минске проходит заседание президентского совета Международной федерации шахмат - среди почетных гостей топовый гроссмейстер Борис Гельфанд, уроженец Минска, в 2012 был претендентом на звание чемпиона мира.

Минск стал первым городом - кандидатом на проведение шахматной олимпиады - 2022, время у конкурентов подать свои заявки еще есть - до 31 мая.

В случае победы белорусской заявки наша страна имеет право выставить минимум по три команды как в мужском, так и в женском турнирах. Это еще один плюс для страны-организатора. На последней олимпиаде в Баку мужская сборная Беларуси заняла 14-е место, женщины пробились в топ-20. Ход конём Минск сделал, найдутся ли ответы у оппонентов, узнаем в конце сентября. Осенью на олимпиаде в Батуми выберут город, в котором пройдёт этот турнир в 2022 году.