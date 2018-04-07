Минск стал первым городом - кандидатом на проведение шахматной олимпиады - 2022

7 Апреля 2018 20:24

Белорусскую заявку стать страной - хозяйкой самого крупного турнира в мире шахмат сегодня в городской ратуше Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук вручил вице-президенту ФИДЕ. Соревнования планетарного масштаба проходят раз в два года и собирают около трех тысяч участников более чем из 150 стран. В случае победы белорусской заявки наша страна имеет право выставить минимум по три команды как в мужском, так и в женском турнирах.

Подробности в "Панораме".