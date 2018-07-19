Минск развивает инфраструктуру для электромобилей

Более 40 заправочных станций для таких машин появится в столице к концу года. Разместятся они, как правило, на существующих автозаправках. Новые точки зарядки электромобилей будут соответствовать современным требованиям. Чтобы зарядить аккумулятор, потребуется от 20 до 40 минут. Сегодня в белорусской столице насчитывается около 200 электромобилей.

Эксперты прогнозируют рост количества электромобилей на дорогах. В первую очередь этому может поспособствовать отмена транспортного налога - пошлины за выдачу разрешения на допуск таких машин для участия в дорожном движении.