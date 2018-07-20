Минск продолжит развивать социальную направленность инвестиционной программы

Как рассказали сегодня в Мингорисполкоме, среди новостроек года - 2 школы и 3 детских сада - в микрорайонах Брилевичи, Сухарево и Лебяжий. Кроме того, новый вид после реконструкций получат и объекты здравоохранения. Также на карте Минска появятся и новые пожарные депо - впервые за много лет.

Всего в инвестиционной программе столицы-2018 - 491 объект. Развивается и сектор жилищного строительства. Ориентир столицы на текущий год - 700 000 квадратных метров. Новоселов больше всего ожидается в Лошице, Чижовке, на улицы Кабушкина, а также в микрорайоне Сухарево.