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Минск признан самым популярным городом в СНГ для путешествий на майские праздники
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13 Апреля 2018 13:07

Минск признан самым популярным городом в СНГ для путешествий на майские праздники

По данным одного из российских порталов об аренде жилья для отдыха, на это время в белорусской столице туристы бронируют жилье в среднем на три с половиной ночи и тратят в сутки около трех тысяч российских рублей. Кроме Минска в пятерку наиболее востребованных городов попали Брест, Астана, Баку и Ереван. 

  

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