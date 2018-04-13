Минск признан самым популярным городом в СНГ для путешествий на майские праздники

13 Апреля 2018 13:07

По данным одного из российских порталов об аренде жилья для отдыха, на это время в белорусской столице туристы бронируют жилье в среднем на три с половиной ночи и тратят в сутки около трех тысяч российских рублей. Кроме Минска в пятерку наиболее востребованных городов попали Брест, Астана, Баку и Ереван.