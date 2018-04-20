Минск принимает международную конференцию "Гимназическая модель ООН"

21 Апреля 2018 15:28

Молодые дипломаты из учебных заведений Беларуси, России, Казахстана и стран Европы этими днями дискутируют в Минске. Белорусская столица в седьмой раз стала площадкой для проведения международной конференции "Гимназическая модель ООН". 300 гимназистов и студентов обсуждают цели устойчивого развития - использование альтернативных источников энергии, сохранение экосистемы, вопросы здравоохранения и образования. Модель ООН - это синтез научной конференции и игры, во время какой каждая команда независимо от национальности представляет другую страну и выступает за ее интересы перед аудиторией. Например, школьники из Казахстана представляют США, гимназисты из Слуцка - Аргентину, а старшеклассники из Бреста - Израиль. Основной рабочий язык - английский.

Гимназисты и студенты работают в восьми комитетах: по международной безопасности, экономике, правам человека, климату и другим. А кураторами конференции стали настоящие дипломаты, пиар-менеджеры, в том числе работники представительства ПРООН в Беларуси.

Первую в истории "Модель ООН" провели студенты-любители в английском Гарварде в 1953 году. Сегодня такие модели распространены по всему миру: от Великобритании и Франции до Китая и Египта. Основные форумы в Европе проходят в Гааге и Москве.