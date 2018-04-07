8 Апреля 2018 09:30

Игра, которая сочетает в себе элементы спорта, науки и искусства. Минск - официальный кандидат на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022. Накануне в столице прошло заседание президентского совета Международной федерации шахмат - ФИДЕ. В церемонии в Минской городской ратуше приняли участие Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, мэр Минска Андрей Шорец и вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. Соревнования планетарного масштаба проходят раз в два года и собирают около 3 тысяч участников. Кроме Беларуси на организацию турнира претендуют Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Тунис. Решение будет принято на конгрессе в Батуми в конце сентября.