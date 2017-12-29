Общество
29 Декабря 2017 15:39
Минск новогодний дарит всем праздничное настроениеТри дня до наступления 2018! Минск новогодний дарит всем праздничное настроение. На карте столицы появились новые 22 площадки под открытым небом. В Верхнем городе - интерактивное 3Д-шоу, у Дворца спорта и Дворца Республики - рождественская ярмарка. В новогоднюю ночь тут же пройдут и основные гулянья. Так, у Дворца спорта с 23 часов до 4 утра пройдет концерт "С Новым годом, столица!" Праздничное настроение будут создавать звезды белорусской эстрады, музыкальные и танцевальные коллективы. Свои поздравления готовит и Дед Мороз. А в 1:30 над акваторией реки Свислочь начнется самое зрелищное фейерверк-шоу. Длиться оно будет 15 минут.
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