Главная>>Общество>>Минск новогодний дарит всем праздничное настроение
Общество
RSS
Минск новогодний дарит всем праздничное настроение
Скачать Поделиться

29 Декабря 2017 15:39

Минск новогодний дарит всем праздничное настроение

Три дня до наступления 2018! Минск новогодний дарит всем праздничное настроение. На карте столицы появились новые 22 площадки под открытым небом. В Верхнем городе - интерактивное 3Д-шоу, у Дворца спорта и Дворца Республики - рождественская ярмарка. В новогоднюю ночь тут же пройдут и основные гулянья. Так, у Дворца спорта с 23 часов до 4 утра пройдет концерт "С Новым годом, столица!" Праздничное настроение будут создавать звезды белорусской эстрады, музыкальные и танцевальные коллективы. Свои поздравления готовит и Дед Мороз. А в 1:30 над акваторией реки Свислочь начнется самое зрелищное фейерверк-шоу. Длиться оно будет 15 минут.    

Другие новости

С Новым годом! З Новым годам! 29.12.2017 16:30 / Общество С Новым годом!
Прогноз погоды на 30 декабря Прагноз надвор'я на 30 снежня 29.12.2017 15:34 / Общество Прогноз погоды на 30 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =