Общество
6 Апреля 2018 08:08
Минск готовится к мировой премьере шоу Сергея Лазарева
Сцена-трансформер в стенах "Беларусьфильма". Именно так столица готовится к мировой премьере шоу Сергея Лазарева. Репетиционная база артиста на протяжении целой недели находится в Минске. Накануне Лазарев провел пресс-конференцию, на которой выразил благодарность киностудии и отметил, что в его команде хореографы с мировым именем, а весь технический продакшн - работа белорусских специалистов.
Концептуальный N-тур состоит из шести разножанровых блоков. Интригу сохраняют до премьеры, которая состоится 10 апреля. Известно, что в одном из эпизодов шоу Лазарев предстанет в образе великого Гэтсби.
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