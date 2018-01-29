Общество
29 Января 2018 19:01
Минобразования планирует привлечь средства Всемирного банка для создания новых наукоемких лабораторий
Министерство образования планирует привлечь средства Всемирного банка для создания в вузах новых наукоемких лабораторий. Об этом заявил глава ведомства. По словам Игоря Карпенко, это только часть проекта модернизации высшего образования. Также министр отметил, что в этом году в Беларуси начнется большая работа по привлечению иностранных абитуриентов.
Продолжается работа и по совершенствованию школьной программы. Планируется, что вся линейка учебников обновится до 1 сентября 2019 года.
Также в ходе заседания вице-премьер Василий Жарко опроверг слухи о закрытии гимназий. По его словам, они будут работать в том же правовом поле, как и все учреждения образования.
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