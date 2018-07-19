Минобразования Беларуси определило выпускные экзамены для школьников в новом учебном году

Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. После 9 класса ребята сдадут белорусский, русский и математику. 11-классников ждет математика, белорусский или русский на выбор - это письменно. Устно иностранный язык и история Беларуси. Те же, кто обучался на языке национального меньшинства (польском или литовском), дополнительно будут сдавать письменные экзамены по этому языку. Выпускники школ и гимназий со статусом колледжа искусств пройдут экзамен по одному из творческих предметов.

Кроме того, продолжается подача документов в вузы на платное обучение. Она завершится 6 августа. А на бюджет в большинстве университетов прием уже закрыт. Идут внутренние экзамены. Сегодня сочинение пишут на журфаке Белгосуниверситета.