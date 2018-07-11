Министры и руководители госорганов в июле проведут выездные приемы граждан

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко сегодня встретится с гражданами в Гомельской области. Завтра 12 июля прием граждан проведет глава Минпророды Андрей Худык в Гродненском регионе. Председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов 13 июля примет граждан в Костюковичах. На 26 июля назначен прием граждан у министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в Витебском облисполкоме.