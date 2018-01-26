Министр образования и посол Индии в Беларуси провели встречу с индийской молодежью

27 Января 2018 15:08

Студенты из Индии проходят стажировку в Беларуси. Сегодня Министр образования Игорь Карпенко и посол Индии в Беларуси Саксена Панкадж провели встречу с индийской молодежью. Образовательную программу для бакалавров бизнес-школы и технологического университета из Южно-Азиатского региона подготовил Республиканский институт профессионального образования. Период их обучения продлится от 3 до 10 недель. В программе курса - производственный менеджмент, бизнес-администрирование и управление персоналом. Студенты из Индии также посетят ведущие предприятия нашей страны. Иностранным специалистам покажут процесс сборки тракторов и отечественного легкового автомобиля.

Следующим этапом сотрудничества Минска и Дели в сфере образования может стать открытие белорусского центра профессионально-технической подготовки. Причём, наша страна готова не только подготовить кадры, но и обеспечить учебную площадку высокотехнологичным оборудованием.