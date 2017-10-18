18 Октября 2017 15:00

Сегодня глава Минобороны Беларуси прокомментировал гибель рядового Александра Коржича. Позиция министерства, подчеркнул Андрей Равков, остается неизменной - неотвратимость наказания. Министр заверил, что наказаны будут не только те, кто виновен в смерти солдата, но и все, кто бездействовал.

Ведомством в ходе проведения служебного расследования в 72-м объединенном учебном центре выявлены нарушения исполнения должностных обязанностей. Равков подчеркнул, что сейчас самое главное - восстановить всю полноту картины произошедшего. Уже возбуждены уголовные дела в отношении семи сержантов (они подозреваются в превышении служебных полномочий) и двух офицеров. Ряд должностных лиц, связанных с воспитанием личного состава и медицинским обслуживанием, отстранен от исполнения служебных обязанностей и уволен из армии. Министр обороны выразил соболезнования родственникам погибшего в Печах солдата и пообещал наказать виновных.

Андрей Равков, Министр обороны Беларуси: "Я выражаю глубокие соболезнования родителям Александра Коржича. Я душой, сердцем, умом понимаю, что все те мечты, связанные с сыном, все те планы, которые намечались, все те цели и задачи, которые ставились, их решение, их достижение - они не будут достигнуты. Сына нет. Следствие рассматривает три версии. Поэтому надо дать правовую оценку всему тому, что произошло, чтобы принять, в том числе и уголовное, решение по отношению виновным должностным лицам".

Как стало известно, начат процесс кадрового организационного и технического реформирования 72-го учебного центра. Напомним, расследование гибели солдата находится на жестком контроле у Президента Беларуси.