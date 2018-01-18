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Министр финансов Беларуси провел личный прием граждан
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18 Января 2018 19:04

Министр финансов Беларуси провел личный прием граждан

Ход реализации белорусско-израильского культурного проекта в Радуни, ремонт аварийного жилого дома в Вороново и развитие спортивной инфраструктуры - для будущих легкоатлетов в районе круг проблем и вопросов во время личного приема министра финансов Беларуси Владимира Амарина был не большим, но максимально конкретным и эффективным. По словам госслужащего, такие встречи позволяют детально разобраться в проблеме и зачастую решить ее здесь же на месте.

Владимир Амарин, министр финансов Беларуси:

"Будет организована встреча в райисполкоме, чтобы конкретно решить вопрос по возможности предоставления льготного кредита на ремонт жилого дома, по второму вопросу решается взаимодействие с инвесторами по реконструкции культурного объекта и третий вопрос также в стадии проработки".

Подобные приемы граждан в эти дни проходят по всей стране. Руководители министерств встретятся с обратившимися на прием гражданами и завтра.

  

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