Министерство ЖКХ предлагает платить меньше за некачественные услуги

23 Апреля 2018 07:07

Сейчас готовится проект постановления, который определит правила игры. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал глава ведомства. Также Александр Терехов коснулся темы изменения тарифов на услуги ЖКХ и тех, кто еще сможет претендовать на субсидии.

Также изменения ожидаются для товариществ собственников. Документ уже находится в правительстве. В нем планы создать реестр председателей, чтобы не допустить к управлению непрофессионалов.