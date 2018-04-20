Общество
23 Апреля 2018 07:07
Министерство ЖКХ предлагает платить меньше за некачественные услуги
Сейчас готовится проект постановления, который определит правила игры. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал глава ведомства. Также Александр Терехов коснулся темы изменения тарифов на услуги ЖКХ и тех, кто еще сможет претендовать на субсидии.
Также изменения ожидаются для товариществ собственников. Документ уже находится в правительстве. В нем планы создать реестр председателей, чтобы не допустить к управлению непрофессионалов.
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