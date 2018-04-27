Министерство ЖКХ пояснило, на сколько вырастут жировки не занятых в экономике белорусов

27 Апреля 2018 12:00

На сколько вырастут жировки не занятых в экономике белорусов и каким образом будет взиматься плата? Нюансы журналистам сегодня пояснило Министерство ЖКХ. Напомним, ранее правительство определило, какие услуги не работающие без объективных на то причин будут оплачивать по повышенным тарифам. Это горячая вода, газ и теплоснабжение. Дополнять список пока не планируют. Итак, возмещать коммунальные услуги на 100 % будут только те из них, на кого оформлен лицевой счет квартиры. К примеру, собственник жилья, арендатор, член организации застройщиков, дольщик либо лизингополучатель. На окончательную сумму в жировке будет влиять количество зарегистрированных в квартире человек и сколько из них не работают. Однако если плательщик ЖКУ официально трудоустроен, а кто-то из проживающих нет, то вся жировка будет рассчитана по обычным тарифам.

Нововведение начнет действовать со следующего года. Так, по новой - полной - цене белорусам, не занятым в экономике, горячую воду будут предоставлять с 1 января, тепло - с октября 2019. Кто будет платить по таким тарифам, станет известно к концу года. К 1 декабря должны сформировать специальную базу. Она будет обновляться раз в квартал. При ошибочном попадании в этот список можно будет оперативно обжаловать решение при наличии подтверждающих документов.