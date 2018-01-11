Министерство архитектуры и строительства планирует сократить виды деятельности с необходимой аттестацией

11 Января 2018 08:09

Министерство архитектуры и строительства в феврале внесет в Совет Министров скорректированный перечень видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, для осуществления которых необходимо иметь аттестацию. Ведомство планирует на 20 % сократить перечень работ, для которых ранее она была обязательна.

Проект соответствующего постановления подготовлен в развитие Декрета № 7 - революционного пакета документов по раскрепощению деловой активности. С 1 января в Беларуси начался в буквальном смысле либеральный год. Теперь предприниматели могут начать свое дело за единый налог, по заявительному принципу.

Параллельно с анализом эффективности работы с подписанными документами разрабатываются и новые. Один из них - по сокращению административных процедур. Одно из предложений декрета - мониторить ежеквартально правоприменительную практику, чтобы на местах не принимались решения вразрез с принятой либеральной линией.