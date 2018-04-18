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Мининформ выступает за идентификацию комментаторов в Интернете
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19 Апреля 2018 15:03

Мининформ выступает за идентификацию комментаторов в Интернете

Мининформ выступает за идентификацию комментаторов в Интернете с помощью СМС.

Владелец сетевого ресурса должен обеспечить такую возможность. Об этом сегодня в парламенте заявил Министр информации Александр Карлюкевич, представляя обновленный закон о СМИ. Сегодня он прошел первое чтение. Документ вносит правки в работу интернет-ресурсов. Всем сетевым СМИ вменяют добровольную регистрацию. Только при таком условии интернет-журналист получит статус профессионального корреспондента и наравне с другими будет нести ответственность за достоверность информации. Ключевая позиция разработчиков — все СМИ должны работать в едином правовом поле.

Закон о СМИ впервые наделяет владельцев интернет-ресурсов рядом обязанностей. Идентификация пользователей - одна из них. Это поможет защитить владельцев сетевых изданий от размещения в Интернете клеветы или противозаконных данных.

 

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