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Минимальная заработная плата выросла до 305 рублей
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3 Января 2018 07:07

Минимальная заработная плата выросла до 305 рублей

Также в Беларуси повысилась минимальная заработная плата в соответствии с постановлением Совмина. С 265-ти рублей она выросла до 305-ти. Напомним, размер минимальной зарплаты является обязательным для нанимателя в качестве низшей границы оплаты труда.

  

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