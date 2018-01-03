Минимальная заработная плата выросла до 305 рублей

3 Января 2018 07:07

Также в Беларуси повысилась минимальная заработная плата в соответствии с постановлением Совмина. С 265-ти рублей она выросла до 305-ти. Напомним, размер минимальной зарплаты является обязательным для нанимателя в качестве низшей границы оплаты труда.