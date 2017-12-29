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Минчане выбирают новогодние подарки
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29 Декабря 2017 18:01

Минчане выбирают новогодние подарки

В предвкушении праздника минчане выбирают и новогодние подарки. Традиционно одни из самых популярных - сувениры с символом нового года: Желтой Собакой. Столичные мастера подготовили десятки вариантов изделий ручного труда - магниты, подушки и елочные игрушки. Их расписывают вручную. Главный символ отражают в дереве, керамике и глине. Используют и разные техники, например, пэчворк и декупаж.

Несмотря на то, что символ будущего года - Желтая Собака, не менее популярны у минчан новогодние игрушки и сувениры с изображением котов, а также белорусским орнаментом.

  

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