Минчане выбирают новогодние подарки

29 Декабря 2017 18:01

В предвкушении праздника минчане выбирают и новогодние подарки. Традиционно одни из самых популярных - сувениры с символом нового года: Желтой Собакой. Столичные мастера подготовили десятки вариантов изделий ручного труда - магниты, подушки и елочные игрушки. Их расписывают вручную. Главный символ отражают в дереве, керамике и глине. Используют и разные техники, например, пэчворк и декупаж.

Несмотря на то, что символ будущего года - Желтая Собака, не менее популярны у минчан новогодние игрушки и сувениры с изображением котов, а также белорусским орнаментом.