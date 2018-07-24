Минчан приглашают послушать птиц в парке Челюскинцев

Отличить синицу, дрозда и малиновку - по звукам! Завтра в столице вместе с гидом-орнитологом можно будет понаблюдать за птицами, услышать их пение, узнать их привычки и разнообразие популяции. Прогулка состоится в парке Челюскинцев в 19:00. Регистрация обязательна, ее можно пройти на сайте ОО "Охрана птиц Отечества". Завтра - последняя возможность летом понаблюдать за птичьим миром столицы. Следующие свободные прогулки пройдут в сентябре.

Такой формат променадов гиды-орнитологи предлагают второй год подряд. В этом году в столичных парках на таких экскурсиях побывали более 300 минчан и гостей столицы.