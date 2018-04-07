Милиция и контролеры продолжают проверку агропромышленного комплекса страны

6 Апреля 2018 21:22

С таким поручением Президент обратился к руководству Генпрокуратуры, МВД и Комитета госконтроля во время республиканского семинара - совещания о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли. Главная установка - до 15 апреля вся техника должна быть на линейке готовности. Однако на деле оказалось не все так безоблачно. Есть и проблемы с кормами, не до конца готово и зерно. Ряды рабочей группы пополнили и наши журналисты. Результат проверки - в репортаже Александра Камовича.

Часть этого корма идет просто в отход, его уже даже не несут на кормовой стол.

Что первым бросается в глаза на территории этого хозяйства в Воложинском районе, так это сенажные траншеи, точнее, их подобие. Расположившись на переднем плане, лужи словно бельмо на глазу предприятия. Впрочем, здешние сторожилы говорят - это не самые плохие условия. Мол, новый руководитель пришел в колхоз лишь в прошлом году, уже успел сделать многое, а в планах еще больше. В Комитете госконтроля ситуацию знают, однако отмечают, что одними планами делу не поможешь.

Есть вопросы и к хранилищу удобрений. По оценкам специалистов, неприспособленные помещения приведут к будущим проблемам. На вопросы проверяющих молодой директор разводит руками — другого помещения пока нет.

Что же касается мехдвора, то стоит отметить, что технику тут подготовили как надо. Выйти в поля здесь готовы по первой команде.

Чего не скажешь о соседнем хозяйстве в том же районе. После последней проверки внимание привлекли несколько машин, которые находились на ремонте. Впрочем, их чинят до сих пор, но уверяют, подготовят все за пару дней. Сегодня же оказалось, что техника, которая уже стоит на линейке готовности, вызывает вопросы.

Чем дальше, тем больше. Идем в местный амбар, где хранится пшеница. По документам, 25 тонн зерна проходит как готовое к посеву, но у ревизоров появляются большие сомнения.

Проверку сельхозпредприятий проводят рабочие группы в составе специалистов госконтроля и представителей местной власти. Среди самых частых нарушений, которые находят во время ревизий, это условия хранения, недостаток собственных кормов, а также ненадлежащее состояние техники.

Надо сказать, что предприятия АПК проверяет и милиция. Основное внимание с их стороны как раз технике. В очередном рейде правоохранители решили проинспектировать одно из крупнейших хозяйств района. Почти 8 тысяч гектаров сельхозугодий, десятки машин. Чтобы справиться с такой работой, весь автопарк должен быть исправен.

Несмотря на то, что предприятие на хорошем счету, правоохранители работают по принципу: доверяй, но проверяй. Люди в погонах приходят без предупреждения и заглядывают в каждый бокс. Впрочем, милиционеры отмечают, что для хорошего хозяина внезапных проверок не бывает.

К слову, подобные мониторинги проходят по всей стране. Так, в Гродно сегодня специалисты отраслевого профсоюза агропромышленного комплекса проинспектировали готовность сельхозпредприятий к весенне-полевым работам.

Согласно требованиям правительства, срок готовности сельхозтехники для проведения весенних посевных работ был 25 марта. Для тех, кто не вложился в срок, проверки продлятся до конца следующей недели. Правоохранители говорят, это последний шанс исправить все недочеты.

Правоохранители отмечают, что хороший хозяйственник, как правило, и сам знает о своих недочетах и старается исправить их как можно быстрее. Сейчас можно сказать, готовность номер один, поэтому на исправление таких недочетов остается все меньше времени.