Главная>>Общество>>Межпарламентская ассамблея СНГ должна уделять внимание прорывным направлениям
Общество
RSS
Межпарламентская ассамблея СНГ должна уделять внимание прорывным направлениям
Скачать Поделиться

13 Апреля 2018 19:01

Межпарламентская ассамблея СНГ должна уделять внимание прорывным направлениям

Это касается законов в области цифровой экономики, нано- и биотехнологий. Об этом заявил спикер нижней палаты белорусского парламента. Как отметил Владимир Андрейченко, за годы работы структуры было разработано более пятисот законопроектов, и 70% из них сегодня применяется на практике.

По итогам заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Беларуси и России.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 14 апреля Прагноз надвор’я на 14 красавiка 13.04.2018 15:40 / Общество Прогноз погоды на 14 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 12.04.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =