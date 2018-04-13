Межпарламентская ассамблея СНГ должна уделять внимание прорывным направлениям

13 Апреля 2018 19:01

Это касается законов в области цифровой экономики, нано- и биотехнологий. Об этом заявил спикер нижней палаты белорусского парламента. Как отметил Владимир Андрейченко, за годы работы структуры было разработано более пятисот законопроектов, и 70% из них сегодня применяется на практике.

По итогам заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Беларуси и России.