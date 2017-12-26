Международный Рождественский фестиваль "Радость" открылся в минском Дворце спорта

26 Декабря 2017 19:19

В преддверие праздников в минском Дворце спорта открылся Международный Рождественский фестиваль "Радость". Кроме икон, новогодних украшений, духовной литературы от приходов из разных стран организаторы подготовили просветительскую программу. А стартовал фестиваль с молебна во главе с Митрополитом Минским и Заславским Павлом. По окончании, Глава Белорусской православной церкви вручил образ Минской Божьей Матери руководству города. Мозаичное панно сделано гостями Покровского форума с одноименным названием "Радость". К празднику как пазл соберут и рождественский вертеп.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Наш сегодняшний фестиваль он направлен на просвещение и наша главная цель - дать людям возможность познать Бога и от познания Бога ощутить эту божественную радость от того, что мы живем на земле, от того, что мы можем творить дела добра, любви и милосердия. Нести людям эту радость о пришествии в мир Христа Спасителя. Вот это главная задача нашего фестиваля".

Просветительская площадка собрала представителей православных приходов из стран ближнего зарубежья, а также гостей из Японии и Бразилии. Ежедневно в фестивальной программе - национальные тематические вечера. Также в дни форума стартует благотворительная акция "Чудо для ближнего". Сделать Рождество особенным для детей из малообеспеченных семей и детских домов - оставить под елкой подарок из списка может любой желающий.