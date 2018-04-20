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Международный межконфессиональный форум "Время добра" собрал ребят из всех регионов
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20 Апреля 2018 21:23

Международный межконфессиональный форум "Время добра" собрал ребят из всех регионов

Облагораживали территорию, сажали яблони и пристраивали скворечники для пернатых - эти и другие полезные дела вместе сегодня делали представители духовенства всех религиозных конфессий Беларуси, представители государственной власти, общественных объединений и молодежь БРСМ. Международный межконфессиональный форум "Время добра" собрал в столицу ребят из всех регионов страны, участников волонтерского движения "Восстановление святынь Беларуси" и высоких гостей самых разных рангов и статусов. На площадке храма-памятника в честь Всех Святых встретились поколения, которые символическими мероприятиями продемонстрировали духовную преемственность и единство в сохранении исторического наследия Беларуси.

В рамках проекта состоялся и неформальный диалог за чашкой чая, когда в свободной беседе почетные гости отвечали на вопросы молодежи.

  

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