Международный лингвистический проект объединил школьников из Беларуси и России

Международный лингвистический проект объединил в Минской области школьников из Беларуси и России.

Познавательный детский лагерь разместился в Узде. Ребята посещают лингвистические мастер-классы и участвуют в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах на английском языке. Улучшить языковые навыки помогают носители из разных стран - Франции, Португалии, Китая и других. Они же знакомят школьников и с особенностями своей культуры.

Такой проект проводят уже 20 лет. Чтобы он стал максимально эффективным, организуют группы различного уровня подготовки.