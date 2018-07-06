Международный лингвистический проект объединил школьников из Беларуси и России

6 Июля 2018

Международный лингвистический проект объединил в Минской области школьников из Беларуси и России.

Познавательный детский лагерь разместился в Узде. Ребята посещают лингвистические мастер-классы и участвуют в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах на английском языке. Улучшить языковые навыки помогают носители из разных стран - Франции, Португалии, Китая и других. Они же знакомят школьников и с особенностями своей культуры.

Такой проект проводят уже 20 лет. Чтобы он стал максимально эффективным, организуют группы различного уровня подготовки.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =