Международный лагерь "Крынічка" собрал школьников из Беларуси, России и Украины

Символ дружбы славянской молодежи. Международный лагерь "Крынічка" в 26-й раз собрал на гомельской земле школьников из Беларуси, России и Украины. Лагерь существует четверть века. Начиналось все с 9 отрядов местных школьников, сейчас их уже 30. Нынешняя смена, посвященная Году малой родины, собрала почти 250 человек. Подростки вместе организовывают концерты, эстафеты и конкурсы. Самым активным в конце смены - дипломы и кубки.

Международный лагерь стал визитной карточкой областного отделения Белорусского фонда мира и всей Гомельской области. Аналогов этому проекту нет ни в Беларуси, ни в России.