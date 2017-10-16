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Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов в Тулузе
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16 Октября 2017 19:02

Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов в Тулузе

Во французской Тулузе проходит международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Он объединяет более 400 космонавтов и астронавтов из 37 стран.

В следующем году этот крупнейший мировой форум будет принимать Беларусь. Напомним, на проведение конгресса претендовали 4 государства. Мы обошли Италию, Украину и Литву. Наша страна с 2012 года официально космическая держава, а также родина известных во всем мире космонавтов. Один из них - дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок - как раз и возглавляет белорусскую делегацию. Участники форума с нетерпением ждут поездки в нашу страну. Вот что рассказал нам с места событий легендарный белорусский летчик Николай Мочанский (по телефону).

  

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