Общество
19 Апреля 2018 08:03
Международный форум "Профсоюзы и зеленые рабочие места" открывается в Минске
Специалисты из 40 стран обсудят экологическую экономику и занятость в ней населения, а также выполнение Целей устойчивого развития ООН.
Отдельное внимание на перспективы БелАЭС. Ведь на сегодня атомная энергетика наиболее эффективный и безопасный способ добычи электричества.
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