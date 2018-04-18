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Международный форум "Профсоюзы и зеленые рабочие места" открывается в Минске
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19 Апреля 2018 08:03

Международный форум "Профсоюзы и зеленые рабочие места" открывается в Минске

Специалисты из 40 стран обсудят экологическую экономику и занятость в ней населения, а также выполнение Целей устойчивого развития ООН.

Отдельное внимание на перспективы БелАЭС. Ведь на сегодня атомная энергетика наиболее эффективный и безопасный способ добычи электричества.

  

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