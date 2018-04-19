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Международный форум профсоюзов проходит в Минске
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19 Апреля 2018 19:05

Международный форум профсоюзов проходит в Минске

Зеленая экономика как устойчивая и справедливая модель развития общества. Это главная тема Международного форума профсоюзов, который проходит в Минске. Полторы сотни экспертов из 38 стран оценили белорусский вклад в инициативу Международной организации труда и программы ООН до 2030 года.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Это те программы, которые решают основные две вещи, два основных вопроса - это, безусловно, сегодня сохранить природный баланс и сделать так, чтобы сегодня повышался рост благосостояния людей. И в этом Беларусь принимает самое активное участие. Наша страна приняла программу, вносила и будет вносить свой вклад в это значимое мировое дело".

Также представители Венгрии, Латвии, России и других стран посетят Островецкий район. Цель - познакомиться с будущим двигателем зеленой экономики в Беларуси - БелАЭС.

  

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