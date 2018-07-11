Международный диалог людей с ограниченными возможностями проходит в Минске

Белорусская столица на несколько дней превратилась в площадку международного диалога для людей с ограниченными возможностями. Молодежный социально-гуманитарный проект собрал представителей Беларуси, Германии, Франции, Польши, России и Азербайджана. В программе - межкультурный обмен, участие в семинарах, экскурсии по историческим местам. Участники делятся своими идеями и опытом по социализации. Гостем встречи стал Алексей Талай - мотиватор, бизнесмен и спортсмен-паралимпиец.

Отметим, данный проект проводится уже в 12-й раз. И впервые в Беларуси.