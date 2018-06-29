Международная конференция "Помнить ради общего европейского будущего" стартовала в Минске

О ценности мира сегодня говорили и во время международной конференции "Помнить ради общего европейского будущего". Двухдневный форум стартовал сегодня в Минске. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости определиться, каким будет движение по пути европейской культуры памяти. По его мнению, сейчас в Европе наблюдаются ретроградные процессы.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: "В контексте разговора о культуре памяти, важно оценить, где сегодня общество находится. Я не уверен в том, что Европа движется в верном направлении. Становимся ли мы снова жертвами политики истории? Культура памяти может существовать тогда, когда между народами существует открытость и готовность оценить историю и свою вовлеченность в нее. Если история становится государственной политикой, то нет готовности обмениваться опытом об истории и заниматься ею. Я вижу ретроградные отношения сейчас, которые происходят в некоторых странах. Определенные государства с более сильной национальной культурой идентичности идут на расстоянии от общего видения культуры истории и снова концентрируются на памяти национального характера. Стабильность и мир на этом континенте будут долгосрочны, только если у нас будет мужество к открытости, когда мы будем устремлять свой взгляд на прошлое. Также нам нужно мужество, чтобы смотреть в будущее".

Форум собрал более 250-ти участников. Среди них - видные политики, молодые историки и активные участники работы по сохранению памяти из Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии.