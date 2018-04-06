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Метростроители проложили второй тоннель от "Вокзальной" до "Юбилейной площади"
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4 Апреля 2018 15:11

Метростроители проложили второй тоннель от "Вокзальной" до "Юбилейной площади"

Всего 8 месяцев и тоннель готов. Механизированный щит "Алеся" завершил проходку от будущей станции "Вокзальная" до "Юбилейной площади". Таким образом метростроевцы возвели уже два коридора протяженностью почти в 1600 метров. Причем на работы по прохождению второго тоннеля у специалистов ушло на 9 месяцев меньше.

К концу года метростроевцы приобретут еще один похожий комплекс. И работа пойдет вдвое быстрее. Что же касается сроков ввода в эксплуатацию первых 4 станций зеленой линии, то о них специалисты говорят аккуратно. Напомним, ранее ввести в эксплуатацию часть станций третьей ветки обещали в 2019 году.

  

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