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Метростроевцы приступили к возведению тоннеля между новыми станциями третьей ветки
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17 Января 2018 13:10

Метростроевцы приступили к возведению тоннеля между новыми станциями третьей ветки

Следующая остановка - "Аэродромная". Сегодня минские метростроевцы приступили к возведению тоннеля между новыми станциями третьей ветки. Расстояние от "Ковальской слободы" до "Аэродромной" - 700 метров. Проложить эту подземную дорогу планируют за 10 месяцев. А спустя еще месяц строители приступят к возведению параллельного тоннеля.

  

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