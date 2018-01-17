17 Января 2018 13:10

Следующая остановка - "Аэродромная". Сегодня минские метростроевцы приступили к возведению тоннеля между новыми станциями третьей ветки. Расстояние от "Ковальской слободы" до "Аэродромной" - 700 метров. Проложить эту подземную дорогу планируют за 10 месяцев. А спустя еще месяц строители приступят к возведению параллельного тоннеля.