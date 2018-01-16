Метели несут в Беларусь атлантические циклоны с Западной Европы

16 Января 2018 15:04

Накроют метели и Беларусь. Их в нашу страну несут атлантические циклоны с Западной Европы. Снег и сильный ветер до 20 метров в секунду ожидаются в среду по большей части страны. Мороз отступит. Днем потеплеет до одного градуса.