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Метели несут в Беларусь атлантические циклоны с Западной Европы
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16 Января 2018 15:04

Метели несут в Беларусь атлантические циклоны с Западной Европы

Накроют метели и Беларусь. Их в нашу страну несут атлантические циклоны с Западной Европы. Снег и сильный ветер до 20 метров в секунду ожидаются в среду по большей части страны. Мороз отступит. Днем потеплеет до одного градуса.

  

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