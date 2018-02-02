Метель окутает сегодня юго-восток Беларуси

4 Февраля 2018 09:04

Утром по Гомельской, Могилевской и востоку Брестской областей синоптики прогнозируют продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег. На большей части территории страны ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура днем будет от минус одного до минус четырех.