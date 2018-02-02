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Метель окутает сегодня юго-восток Беларуси
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4 Февраля 2018 09:04

Метель окутает сегодня юго-восток Беларуси

Утром по Гомельской, Могилевской и востоку Брестской областей синоптики прогнозируют продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег. На большей части территории страны ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура днем будет от минус одного до минус четырех.
  

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