26 Января 2018 15:03

О создании новых рабочих мест, трудоустройстве и мерах по содействию занятости сегодня говорили на пресс-конференции в Минске. Местная власть создаст все условия, чтобы у человека была возможность для трудоустройства. На это нацелен декрет № 1, который вчера подписал Президент Беларуси. Сегодня журналистам рассказали об основных нововведениях этого документа. Так, впервые четко прописана ситуация с трудоустройством - оно станет главным критерием в оценке работы власти на местах. Либерализация условий ведения бизнеса создает сегодня хорошие условия для занятости населения. В районы, где ситуация на рынке труда самая напряженная, направят дополнительные средства и будут создавать там новые производства. В стране будут сформированы списки белорусов, не занятых в экономике. Но туда попадут только те, кто сознательно отказывается работать. Такие граждане со следующего года будут оплачивать по полному тарифу потребленные услуги. Их перечень будет составлен до первого апреля.

Тамара Красовская, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "С ним будет работать эта комиссия, будут предлагаться разные варианты. Если он на рынке занятости не найдет себе применение, мы будем предлагать (это постоянная комиссия) переобучение произвести по той специальности, которую он хотел, предлагаться другие сферы экономики, промышленной отрасли или в других отраслях. Но если человек после многих попыток органов власти откажется работать, то есть на лицо будет видно, что человек сам не хочет, то тогда, конечно, он попадет в этот список".

В списки, скорее всего, попадут и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Перечень категорий еще не проработан. Однако каждую жизненную ситуацию рассмотрят на местах индивидуально.