Меры по содействию занятости в Беларуси утверждены декретом Президента

26 Января 2018 07:01

Президент Беларуси накануне подписал Декрет номер один по содействию занятости населения.

В его фундаменте создание максимальных условий для трудоустройства граждан, индивидуальный подход и принцип социальной справедливости.

Важнейшая роль в реализации документа у местных органов власти. Цель - вникнуть в проблемы каждого неработающего человека. Это и будет критерием оценки работы на местах. Координировать воплощение декрета будут постоянно действующие комиссии, куда войдут депутаты, специалисты сфер труда и соцзащиты, ЖКХ, внутренних дел, а также представители республиканских объединений. В новый декрет не вошли нормы о взимании сбора на финансирование госрасходов. Те, кто раньше входил в категорию трудоспособных, но неработающих, сейчас освобождены от уплаты. Декретом предусмотрен концептуально иной подход для стимулирования белорусов к легальной занятости. Со следующего года такие граждане будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Их конкретный перечень определит правительство. О том, что труд - это не только право, но и социальная обязанность, говорят и граждане нашей страны.

Документ вступает в силу после его официального опубликования. Детализация всех ключевых норм декрета о занятости пройдет до 1 апреля, механизм заработает с 1 января следующего года.