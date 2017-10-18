Мемориальный комплекс "Урочище Пески" разрушается из-за некачественных материалов

17 Октября 2017 21:30

Вопиющие по своему цинизму факты вскрылись во время проверки хода строительства мемориального комплекса "Урочище Пески" в Полоцке. Мемориал возводят на территории бывшего лагеря для советских военнопленных "Дулаг-125". В годы Великой Отечественной здесь захоронили 40 тысяч человек. Строительство началось несколько лет назад. Деньги на мемориал, как говорится, собирали всем миром. В итоге то, что должно было строиться на века, уже разрушается. Виной всему некачественные материалы, которые к тому же закупались по завышенной стоимости. В ситуации разбиралась Марина Романовская.

Белоснежная каплица на правом берегу Полоты видна издалека. На холме находится массовое захоронение. В годы Великой Отечественной войны здесь был пересыльный лагерь для советских военнопленных "Дулаг-125".

Это место на окраине Полоцка окрестили территорией смерти. Ежедневно здесь погибали сотни. Людей хоронили на стрельбище. Историки говорят: земля буквально дышала. В "Дулаг-125" также свозили пленных из соседнего гражданского лагеря. Здесь похоронено по меньшей мере 40 тысяч человек.

Память жертв фашизма решили увековечить несколько лет назад. Согласно проекту, мемориал "Урочище Пески" должен объединить сразу несколько масштабных композиций. Деньги собирали всем миром. Эти кадры сделаны почти 2 года назад.

В местном ЖКХ (а именно коммунальное предприятие и является заказчиком) демонстрируют фотографии будущего мемориала.

А вот так место памяти выглядит сейчас: то, что должно было строиться на века, разрушается на глазах.

Татьяна Хитрова, зампредседателя Полоцкого межрайонного Комитета госконтроля: "Проверкой установлено завышение объемов выполненных работ на 57 тысяч белорусских рублей в результате завышения стоимости строительных материалов. Песчано-гравийная смесь закупалась через посредническое звено, что повлекло удорожание стоимости на 13 процентов".

Плитка дорогая, а вот качество далеко не идеальное. Материалы, которые использовались при строительстве, не выдержали и одной зимы. И такая картина на всей территории комплекса.

Дмитрий Дягилев, начальник Новополоцкого межрайонного отдела УДФР Комитета госконтроля Беларуси: "Проводится доследственная проверка по фактам нарушений, выявленных при строительстве. Изучается качественная составляющая. По результатам будет принято решение в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Проверка выявила и иные нарушения со стороны должностных лиц ЖКХ г. Полоцка. Некоторым уже дана правовая оценка. Возбуждены уголовные дела".

Пока работы на мемориальном комплексе приостановлены. О том, что здесь давно не ступала нога ответственных за строительство, свидетельствует и высокая трава на территории. В ЖКХ уверяют: работы возобновятся совсем скоро.

Когда вместо этой неприглядной ленты, которая, по всей видимости, означает, что на территорию посторонним вход запрещен, появится символическая красная, в ЖКХ сказать не могут. Жители Полоцка надеются, что случится это уже к 9 Мая. И не сомневаются, что память о погибших будет сохранена на века. Не только в сердцах людей, но и в мраморе.