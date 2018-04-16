Механизм адресных жилищных субсидий в Беларуси набирает популярность

18 Апреля 2018 12:16

С начала года по всей стране заключено более 2 с половиной тысяч кредитных договоров. Напомним, новая форма оказания господдержки при строительстве жилья предусматривает помощь из бюджета на выплату коммерческого кредита на строительство. В числе кредиторов уже 6 белорусских банков. Они готовы предоставить нуждающимся гражданам более полумиллиарда рублей. Но лимит может вырасти. А стоимость квадратного метра, по итогам года, не превысит 900 рублей.

Александр Кручанов, первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси: "Мы по прошлому году вышли на 794,5 рубля за метр квадратный. В этом году мы планируем рост, но незначительный. И этот рост связан только с ростом ресурсной составляющей. Если энергетическая составляющая повысится, естественно, повысится метр. Но пока роста стоимости метра квадратного в ближайшей перспективе мы не видим. До 900 рублей - это верхняя цифра. Но мы в прошлом году не дошли до этой цифры. Я думаю, в этом году мы до этой верхней планки не дойдем".

В планах строительной отрасли возвести в этом году четыре миллиона квадратных метров жилья. Почти каждый четвертый метр построят с господдержкой. Это вдвое больше, чем в прошлом году.