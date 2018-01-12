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Медали "За отвагу" из рук министра обороны по поручению Президента Беларуси
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12 Января 2018 13:03

Медали "За отвагу" из рук министра обороны по поручению Президента Беларуси

Государственные награды вручены двум десантникам 38-й гвардейской бригады.

Эта история настоящего подвига. При десантировании из самолета военнослужащий Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому. На высоте 80-ти метров от порыва ветра их парашюты сошлись. Дмитрий не растерялся, зафиксировал руками погасший купол товарища и удерживал его до приземления.

  

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