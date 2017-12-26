Медаль Великой Отечественной нашла своего обладателя спустя 70 лет

26 Декабря 2017 19:13

Неожиданный и заслуженный подарок в канун Нового года вручен могилевчанину Максиму Застрелову. Грудь ветерана войны и органов внутренних дел украсила медаль "За отвагу", или, как называли ее на фронте, солдатский орден. Приставлен к награде воин был в 45-м году: под Кенингсбергом с товарищами удалось взять немецкий дзот. Но до этого дня ветеран ничего не знал о награде. Представление нашли специалисты в архивах.

Максим Застрелов, ветеран Великой Отечественной войны: "Очень хочу сказать спасибо большое всем, что помогали мне эту медаль восстановить".

Илья Мелитовский, помощник военного атташе при посольстве России в Беларуси: "Некоторые из ветеранов не доживают до этих дней, когда такая работа действительно была б доведена до конца, когда награда нашла, наконец, своего героя. Результатом нашей сегодняшней работы – медаль в таких вот торжественных случаях, как сегодня".

У ветерана это вторая медаль "За отвагу". Первая была вручена в 44-м при освобождении Минска.