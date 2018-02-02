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МЧС Беларуси и Узбекистана провели совместные учения в Ташкентской области
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4 Февраля 2018 12:04

МЧС Беларуси и Узбекистана провели совместные учения в Ташкентской области

Спасатели двух стран отрабатывали взаимодействие в горных условиях. А это поиск и эвакуация пострадавших и погибших во время схода лавины, а также проведение работ при обрушении зданий и возникновении пожара в результате землетрясения.

Также белорусские спасатели ознакомились с деятельностью единственного в Центрально-Азиатском регионе Центра симуляции землетрясений.

  

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