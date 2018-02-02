МЧС Беларуси и Узбекистана провели совместные учения в Ташкентской области

4 Февраля 2018 12:04

Спасатели двух стран отрабатывали взаимодействие в горных условиях. А это поиск и эвакуация пострадавших и погибших во время схода лавины, а также проведение работ при обрушении зданий и возникновении пожара в результате землетрясения.

Также белорусские спасатели ознакомились с деятельностью единственного в Центрально-Азиатском регионе Центра симуляции землетрясений.