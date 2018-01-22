МАЗы в подарок Сирии

21 Января 2018 21:11

Беларусь помогает восстанавливать экономику Сирии, разрушенную в результате военного конфликта. На неделе сирийскому народу передали вторую часть белорусского гуманитарного груза. Накануне партия автомобилей МАЗ покинула порт Латакии. Грузовики пополнят автопарки трех сирийских городов: Латакии, Хомса и Дамаска.

Морской путь белорусских большегрузов на сирийскую землю начался осенью прошлого года. Тогда же была отправлена и первая часть гуманитарного груза - 25 тонн товаров первой необходимости: одежда, обувь и продукты питания. Все это сотрудники белорусского диппредставительства вместе с бойцами МЧС еще в ноябре развезли по христианским общинам, детским домам и лагерям беженцев. И вот сейчас очередь дошла до сирийских аграриев со строителями, которые и станут хозяевами доставленных МАЗов. Решение об организации очередной народной помощи принял Президент Александр Лукашенко.

Как проходила тяжелейшая транспортировка белорусских грузовиков? Что говорят сирийцы о наших МАЗах? И может ли с этих автомобилей начаться экспансия белорусской техники на сирийскую землю? На эти и другие вопросы нам ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии. "Актуальное интервью" с Александром Пономаревым смотрите в ближайшую среду.