1 сентября в Минске пройдут торжественные линейки. 3 сентября начнется учеба с тематического урока, посвященного Году малой родины. За парты сядут 193,5 тысячи учеников. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. А значит откроется и больше первых классов (в столице их будет почти 900). Материальную помощь к новому учебному году в Минске получат более 25,5 тысячи многодетных семей.

Елена Силич, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома: "Выплата в размере 64 рубля 10 копеек. Обратиться необходимо по месту обучения ребенка. Бывают такие ситуации, что ребенок прописан в городе Минске, но обучается где-нибудь в Гатове, у бабушки, у дедушки. Это тоже предусмотрено. Они обращаются в управление образования по месту прописки. И им тоже назначена эта выплата".

Традиционно состоится и акция "Портфель первоклассника", когда каждый может помочь в подготовке к школе детям из малообеспеченных семей. Вручение новых портфелей со всеми школьными принадлежностями пройдет 27 августа.