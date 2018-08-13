Мастеру сериального жанра Вячеславу Никифорову 76 лет

13 Августа 2018

Его работы в золотой коллекции белорусского кинематографа. Мастеру сериального жанра Вячеславу Никифорову 76 лет.
Выпускник ВГИКа получил всенародную славу в восьмидесятых после премьеры фильма "Отцы и дети". Сейчас в списке - более 20 кинолент. "На безымянной высоте", "Тихие троечники", "Государственная граница". А сериал "Палач", художественным руководителем которого является Никифоров, получил российский "Оскар" - премию "Золотой орел". Большую часть творческой жизни Вячеслав Александрович отдает "Беларусьфильму". Одна из последних картин - "Тум-Паби-Дум" была представлена в Китае. Мечта маэстро - экранизировать роман Короткевича "Христос приземлился в Гродно". Раннюю работу актера, сценариста и педагога - фильм "Сын председателя" - покажет сегодня телеканал "Беларусь 3".

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